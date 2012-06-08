Інструменти українського фондового ринку не відповідають своїй суті - представник АУФТ

Однією з причин падіння українського фондового ринку останнім часом є невідповідність теоретичної та фактичної суті поняття "акція" на фондовому ринку України. Так прокоментував поточну ситуацію на вітчизняному ринку акцій член ради Асоціації "Українські фондові торговці" (АУФТ) Ігор Когут.

"Наш ринок недостатньо інтегрований зі світовими ринками, тому кореляцію внутрішнього і світового ринку можна пояснити як слідування українських торговців та інвесторів зовнішнім тенденціям. Хоча нічого спільного вони особливо не мають, тому що акції українських емітентів не відображають тієї суті, для якої вони призначені в теорії ", - зазначив представник АУФТ. За його словами, "в цьому і є основний перекіс - убита віра в інструмент".

І.Когут також додав, що "в даний час, коли рівень підтримки нервів вже зірваний, то охочих щось зараз купувати особливо не знайдеться". "Хоча всі й розуміють, що ціни на акції швидше за все привабливі, але при цьому всі також розуміють, що і через два місяці ситуація буде такою ж і в зв'язку з цим заводити гроші на ринок не має сенсу", - додав він.

Представник АУФТ також прогнозує, що найближчим часом рух ринку буде зберігати поточну динаміку, а саме: "рух убік з провалами вниз, на тлі негативних новин".

Нагадаємо, останнім часом на українському фондовому ринку спостерігається безпрецедентне за останні кілька років зниження фондових індексів.

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