Скасування повернення ПДВ експортерам зерна призвело до збитків аграріїв у 12 млрд грн – УЗА

Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко стверджує, що скасування повернення податку на додану вартість експортерам зерна привело до збитків аграріїв у розмірі 12 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Української зернової асоціації Володимир Клименко заявив журналістам у Севастополі.

«Минулого року, коли приймалося рішення Кабінетом міністрів України про те, що потрібно скасувати повернення ПДВ експортерам зерна, тоді всі говорили, що це призведе до падіння закупівельних цін на 20%, ми переконували уряд (не йти на такий крок), все одно вони цю справу зробили. Результат – закупівельні ціни впали, майже 12 млрд недоотримали виробники зерна», - сказав президент Української зернової асоціації.

В.Клименко додав, що на сьогодні основною проблемою є професійна робота уряду в аграрному секторі.

«Чому на хімію, металургію не скасували, а скасували саме сільськогосподарському сектору? У сільгоспсекторі – 42 тисячі фермерів, а в хімії один товариш з відомим прізвищем, а в металургії другий товариш – вони лобіюють свої інтереси. А тут 60 тисяч розрізнених товаришів, які не можуть лобіювати свої інтереси. Ось в чому питання», - сказав він.

При цьому В.Клименко висловив сподівання, що ця помилка буде виправлена.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює відновлення відшкодування ПДВ експортерам зерна.