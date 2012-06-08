На падіння українського фондового ринку більше впливають внутрішні фактори - експерт

Якщо фінансова криза 2008-2009 рр.. в Україні була у значній частині спровокована зовнішніми факторами, то зараз на падіння українського ринку і загальний поганий стан вітчизняної економіки більший вплив мають внутрішні фактори. Так прокоментував поточну ситуацію на українському ринку цінних паперів директор компанії I-NVEST Владислав Ревчук.

За його словами, основна і найбанальніша причина падіння ринку це те, що на фондовому ринку просто немає грошей. "Щоб ринок зростав, потрібно, аби хтось купував. Немає грошей - немає покупців. Навіть незважаючи на оптичну дешевизну українських акцій", - зазначив В.Ревчук.

Відсутність же грошей, за його словами, є наслідком відразу декількох причин. "Це і негативна зовнішня кон'юнктура (проблеми з державним і фінансовим секторами в країнах єврозони, уповільнення росту, а в деяких випадках і сповзання в рецесію економік низки країн), і купа внутрішніх проблем у нас в країні, до яких можна віднести необхідність проведення значних виплат за запозиченнями цього року, проблеми в роботі з МВФ, ціноутворення в газовій сфері, і, м'яко кажучи, не найкраща зовнішня (та й внутрішня) політика нашої держави", - сказав експерт. Внаслідок цього як внутрішні, так і іноземні інвестори "не вірять у здатність України протистояти зовнішнім негативним економічним тенденціям, очікують значної девальвації гривні і вважають за краще дочекатися цієї девальвації в грошах (і бажано не в гривні) і вже тільки після цього ще раз подумати, чи є сенс купувати українські активи".

В.Ревчук не прогнозує у найближче півріччя відновлення стійкого зростання, оскільки, на його думку, Україні навряд чи вдасться вирішити "хоча б частково ті внутрішні проблеми, які найбільше хвилюють уми інвесторів". "Безумовно, після такого стрімкого падіння індексу Української біржі і досягнення історичних цінових мінімумів за багатьма акціями корекційні руху вгору будуть, але це буде лише корекція. Наскільки вона буде велика і коли, сказати складно", - зазначив він. "Наші базові сценарії на найближчі кілька місяців такі, що після можливих корекційних рухів наш фондовий ринок з великою ймовірністю буде продовжувати або повільно стагнувати, або за відсутності ліквідності буде торгуватися зі значною волатильністю в каналі 600-1000 пунктів за індексом Української біржі", - додав В.Ревчук.

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