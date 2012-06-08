Індекс Української біржі у п'ятницю виріс на 3,89%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 8 червня, підвищився на 3,89% - до 860,80 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 103,9 млн грн, із них на фондовому ринку - 22,4 млн грн, на терміновому ринку - 81,5 млн грн.

Лідерами підвищення на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго" (підвищилися на 10,01%), Авдіївського коксохіму (на 9,83%), "Донбасенерго" (на 7,78%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 8 червня знизився на 2,58% - до 337,26 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 192,6 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 190,6 млн грн, на акції - 1 млн грн, на облігації підприємств - 0,9 млн грн.