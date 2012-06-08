СКМ сконцентрує контрольні пакети "Донецьккоксу" і "Єнакіївського коксохімпрому"

Компанія System Capital Management Limited (Кіпр, на 100% входить до Групи СКМ) отримала дозвіл Комісії із захисту економічної конкуренції республіки Сербія на концентрацію часток у статутних капіталах ПАТ "Донецьккокс" та ПрАТ "Єнакіївський коксохімпром" (ЄКХП) до рівня понад 50%, повідомили УНІАН у прес-службі СКМ.

Як зазначили в компанії, на поточний момент частка групи СКМ в "Донецьккоксі" та ЄКХП становить 37,51% і 9,99% відповідно.

Після отримання відповідних дозволів планується почати процес концентрації акціонерних часток у ПАТ "Донецьккокс" та ПрАТ "Єнакіївський коксохімпром". Акції планується купувати на вторинному ринку за ринковою вартістю.

Як зазначили в компанії, основна мета придбання - забезпечення підприємств групи "Метінвест" (гірничо-металургійний галузевий холдинг СКМ) безперебійними поставками коксу для виробничих потреб у рамках інтеграції та управління продуктивністю "Донецьккоксу" і ЄКХП.

За словами директора гірничо-металургійного напрямку бізнесу СКМ Аміра Айсаутова, дані придбання дозволять більш ефективно управляти собівартістю продукції "Метінвесту" в рамках інтеграції. "Ми також зможемо забезпечити виробництво" Метінвесту "достатнім обсягом коксу, що особливо актуально у світлі планового закриття трьох старих коксових батарей на МК "Азовсталь", - зазначив він.

Після отримання контролю над цими двома підприємствами групи СКМ вони увійдуть до складу холдингу "Метінвест".

Джерелом фінансування трансакції стануть власні кошти групи СКМ.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - керуюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій та інших сферах бізнесу.

До групи СКМ входять компанії "Метінвест" і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і "Ренесанс-Капітал", АСКА і "АСКА-Життя" та ін.

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.