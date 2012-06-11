Фондові ринки Азії відкрилися різким зростанням на тлі новин про Іспанію
09:21, 11 червня 2012Фондовий ринок
0
Фондові ринки Азії у понеділок, 11 червня, відкрилися різким зростанням на тлі обнадійливих новин щодо Іспанії.
Як повідомляє The Wall Street Journal, японський Nikkei на відкритті піднявся на 1,8%, досягнувши позначки 8612,14 пункту, а гонконзький Hang Seng виріс на 2,2%, склавши 18915,38 пункту.
У кінці минулого тижня стало відомо, що Іспанія може отримати зовнішню фінансову допомогу в межах 100 млрд євро. Яким чином будуть надані кошти - через постійний Механізм фінансової стабільності чи тимчасовий Європейський фонд фінстабільності - буде вирішено в найближчі дні, пише «Газета.Ru».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter