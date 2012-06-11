Експерт: чутки про передчасну кончину українського ринку акцій виявилися перебільшеними

Чутки про передчасну кончину українського ринку акцій виявилися перебільшеними, хоча він і пережив непростий тиждень.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, «всупереч побоюванням, динаміка індексу UX не втратила ринкової природи і після перших ознак почала капітуляції в середу, 6 червня, вже до п'ятниці ринок зумів розвернутися вгору, до цього моменту піднявшись на 14% вище за локальний мінімум. Також завдяки щасливому збігу саме в ці вихідні європейським чиновникам вдалося виявити чудеса конструктивності й домовитися про виділення допомоги банківському сектору Іспанії. Звичайно, ринки ще чекає неминуче розчарування через неоптимальну схему надання допомоги, але можна вважати, що гостроту проблеми знято».

У результаті, прогнозує аналітик, сьогодні слід чекати продовження зростання українського ринку галопуючим темпом, принаймні у першій половині дня. Пізніше, коли оптимізм, викликаний подіями у єврозоні, слабшатиме, можна сподіватися, що ринки спіткає помірна хвиля фіксації прибутку. При цьому про швидкий розворот динаміки ризикових активів униз говорити поки що не доводиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Український фондовий ринок - на краю прірви

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 8 червня, підвищився на 3,89% – до 860,80 пункта. Загальний обсяг торгів становив 103,9 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 2,58% – до 337,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 192,6 млн. грн.