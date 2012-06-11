Індекс Української біржі сьогодні вранці зріс уже на 8,43%

На українському фондовому ринку сьогодні спостерігається значне зростання при невеликих обсягах торгів, повідомляє сайт Української біржі.

Індекс UX станом на 12:02 зріс на 8,43% - до 933,40 пункта. Загальний обсяг торгів становить 27,9 млн. грн, з них 20 млн. припало на строковий ринок.

Серед лідерів підвищення - акції Авдєєвського коксохіму (на 9,02%), "Азовсталі" (на 8,07%), "Центренерго" (на 8,48%).

Індекс ПФТС станом на 12:09 підвищився на 0,67% - до 339,54 пункта.

Водночас британський індекс FTSE 100 підвищився на 1,35% - до 5508,36 пункта, німецький DAX - на 2,06%, до 6256,86 пункта.

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