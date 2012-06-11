Індекс UX минулого тижня впав на 12% - експерти

Індекс UX за підсумками минулого тижня впав на 12%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхньою інформацією, провідні фондові індекси світу в п'ятницю, 8 червня, закрилися різноспрямовано: Stoxx 600 знизився на 0,3%, S&P 500 зріс на 0,8%. Український UX додав 3,9%, зафіксувавши найзначніше зростання у поточному році. Більшість фішок індексного кошика Української біржі зросли від 5% до 8%.

Як вважають аналітики, незважаючи на сильну перепроданість вітчизняних акцій, такий відскок виглядає радше як закриття коротких позицій, а не як розворот ринку. Поки не стабілізується політична ситуація в Греції, ризики розростання боргової кризи на Іспанію та Італію і, відповідно, уповільнення української економіки залишаються високими.

За словами аналітиків, сьогодні складається позитивний зовнішній фон. Іспанія звернулася по допомогу для її банківської системи. Оскільки майбутні вибори у Греції наступного тижня можуть викликати нову хвилю паніки, це може посилити банківську кризу в Іспанії. Крім того, експорт у Китаї зріс більше за очікування.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 8 червня, підвищився на 3,89% – до 860,80 пункта. Загальний обсяг торгів становив 103,9 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 2,58% – до 337,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 192,6 млн. грн.