На українському фондовому ринку відбувається трансформація інвестпріоритетів - експерт

Український фондовий ринок сьогодні перебуває у стадії трансформації інвестиційних пріоритетів.

Так прокоментувала поточну ситуацію на ринку президент саморегульованої організації «Асоціація «Українські фондові торговці» Марія Єремєєва.

За її словами, у даний час більш затребувані "максимально надійні боргові інструменти" - в першу чергу державні, вартість яких більш прогнозована і меншою мірою залежить від внутрішніх та зовнішніх кризових явищ. Крім того, за словами М.Єремєєвой, пожвавився строковий ринок. "Навіть більше, він істотно розширився - тепер торги строковими контрактами проходять уже на двох українських біржах - "Українській біржі" і фондовій біржі "Перспектива", яка запустила цей ринок з 31 травня 2012 р.", - відзначила вона.

За її словами, така тенденція свідчить про високий інтерес учасників ринку до фінансових інструментів, які суміщають у собі як спекулятивний потенціал, так і можливості хеджування ризиків.

Нагадаємо, протягом останнього місяця на українському фондовому ринку спостерігалося безпрецедентне за останні декілька років зниження фондових індексів.