WIG-Ukraine додав за минулий тиждень більш як 3%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі (WSE) WIG-Ukraine за минулий тиждень піднявся ще на 3,15% після 1,6% збільшення на попередньому тижні, відпрацювавши частину втрат, що опустили його в кінці травня на новий історичний мінімум.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор на тлі відскоку основних індикаторів польського ринку, викликаного кращими настроями на світових фондових ринках, закінчив торги п'ятниці на максимальних значеннях минулого тижня - на рівні 626,30 пункта

«Голубі фішки» за останні п'ять торгових сесій піднялися майже на 4% при 3,3-процентному зростанні індексу широкого ринку WIG і збільшенні в межах 0,25-0,5% індикаторів середніх і невеликих компаній.

До кінця минулого тижня подорожчали папери половини з десяти українських фірм, що котируються на головному майданчику польського ринку, а лідерами зростання стали найбільші на WSE українські компанії Kernel і Astarta, які подорожчали на 7 і 6% відповідно.

На плюсі тиждень закінчили акції виробника молочних продуктів Milkiland (плюс майже 3%), вугледобувної компанії Sadovaya Group (+ більш ніж 1%) і одного з найбільших в Україні виробників яєць і яєчних продуктів Ovostar Union (0,06%).

Найбільше подешевшав минулого тижня виробник акумуляторів Westa, акції якого досягли нового історичного мінімуму на рівні трохи вище за 1 злотий за штуку, що на 26% менше, ніж тижнем раніше, і на 91,4% менше за ціну торішнього дебюту.

Котирування вугледобувника Coal Energy обвалилися на більш ніж 8% на тлі падіння вартості паперів інших компаній у межах 2,3-3,7%.

Як повідомляв УНІАН, у кінці травня WIG-Ukraine досяг нового історичного мінімуму - з моменту його запуску на початку травня минулого року - на рівні 592,37 пункта, що на близько 60 пунктів нижче за попередній мінімум, досягнутий у грудні минулого року.

Варшавська біржа запустила український індекс із базових 1000 пунктів.