Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 4,85%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 11 червня, підвищився на 4,85% - до 902,56 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 104 млн грн, з них на фондовому ринку - 35,9 млн грн, на терміновому ринку - 68 млн грн.

Лідерами підвищення на Українській біржі стали акції Авдіївського коксохіму (на 9,46%), "Азовсталі" (на 6,85%), Алчевського меткомбінату (на 5,80%).