Українським індексам після потужного відскоку наверх потрібно відчути підтримку - експерт

Українським фондовим індексам, після потужного відскоку наверх від мінімумів попереднього тижня, необхідно відчути підтримку.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на вітчизняному ринку акцій аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Він зазначив, що протягом торгової сесії понеділка, 11 червня, глобальні ринки додавали більше одного відсотка, але завершили день зниженням на 1%. Український ринок акцій, в свою чергу, додавав до 10%, але закрився зростанням всього на 4%. В результаті у багатьох інвесторів може виникати резонне питання: що це було?

За словами П.Ілляшенка, «наша відповідь базується на припущенні, що після того, як учасники ринку ознайомляться з деталями надання допомоги іспанським банкам, ринки чекає неминуче розчарування. Таке, на перший погляд, сміливе припущення ґрунтувалося на тому, що європейські чиновники залишаються передбачуваними в своєму бажанні обмежуватися напівзаходами. При цьому не варто посипати голову попелом і відкривати короткі позиції «на все». Негативна динаміка ринків у другій половині вчорашньої торговельної сесії є не менш ірраціональною, ніж позитивна динаміка першої половини дня».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 11 червня, підвищився на 4,85% - до 902,56 пункту. Загальний обсяг торгів на склав 104 млн грн.