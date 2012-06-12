Експерти: оптимізм інвесторів щодо порятунку банківського сектора Іспанії вичерпався

Оптимізм інвесторів щодо порятунку банківського сектора Іспанії швидко вичерпався в понеділок, незважаючи на відкриття індексу Stoxx 600 зростанням більше 2%.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

В результаті, за їх інформацією, індекс Stoxx 600 у понеділок, 11 червня, закрився без змін, тоді як S & P 500 знизився на 1,3%. Проблема полягає в тому, що 100 млрд євро, які підуть на порятунок іспанських банків, тим самим збільшать і без того високий держборг країни - до 95% ВВП в 2020 році.

Як відзначають аналітики, український ринок в понеділок відкрився зростанням більше 11%. «Мотор Січ» (+5,6%) і «Центренерго» (+3,5%) на відкритті Української біржі демонстрували зростання 16%. Уже після падіння європейських індексів UX розгубив частину оптимізму, проте закрився зростанням на 4,9%. З Топ-20 найбільш ліквідних акцій Української біржі знизився лише Крюківський ВБЗ (-6,5%), що оголосив про збільшення випуску вагонів за 5 місяців 2012 року на 3%.

За словами аналітиків, варшавський WIG-Ukraine (+0,5%) в понеділок продемонстрував більш стриману динаміку за відсутності будь-яких важливих корпоративних новин компаній, що входять в даний індекс. На Лондонській фондовій біржі MHP (+0,3%) повідомив про викуп 1% власних акцій, що повинно підтримати його котирування в разі падіння фондових ринків.

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