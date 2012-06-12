НКЦПФР схвалила концепцію нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила Концепцію консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп, повідомили УНІАН у комісії.

За словами члена НКЦПФР, першим етапом впровадження концепції є розробка комісією вимог щодо порядку визначення та призначення уповноваженої особи небанківської фінансової групи.

Крім того, передбачається встановити порядок подання необхідної звітності та інформації про діяльність небанківської фінансової групи та встановлення вимог до впровадження уповноваженою особою цієї групи внутрішньогрупових систем обліку, аудиту, контролю, інформаційних систем діяльності учасників групи, а також мінімізації ризиків їх діяльності і т.п. Зокрема, планується розробка рекомендацій, які мають удосконалити систему корпоративного управління та управління ризиками таких учасників.

За його словами, розроблена концепція повинна встановити основні методи і прийоми, які будуть використовуватися регулятором, небанківськими фінансовими групами та їх відповідальними особами для мінімізації ризиків діяльності учасників фінансового сектора економіки України.