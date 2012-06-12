Новини з Греції до кінця тижня знову вийдуть на перший план – експерти

Новини з Греції до кінця цього тижня знову вийдуть на перший план.

Таку думку висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) у своєму огляді, переданому УНІАН.

Вони наголошують, що парламентські вибори, призначені на неділю, 17 червня, можливо, не тільки визначать долю Греції в рамках європейського співтовариства, але й вплинуть на формування політики допомоги іншим європейським країнам-боржникам.

Як повідомляють аналітики, більшість провідних фондових майданчиків світу закінчили минулий тиждень невеликим зростанням. На їхню думку, зростання після декількох тижнів падіння, очевидно, дало невеликий перепочинок інвесторам, але всім зрозуміло, що ні про який злам негативної тенденції не може бути й мови, оскільки зростання відбувалося не так на тлі хороших новин, як на тлі браку поганих.

Аналітики відзначають, що минулого тижня державні діячі ЄС і США давали оцінку стану і перспектив розвитку економіки. В ході прес-конференції після засідання ЄЦБ в середу, 6 червня, глава Центробанку Маріо Драгі сказав про збільшення ризиків для економічного прогнозу єврозони. У світлі збільшених ризиків ЄЦБ ухвалив рішення продовжувати операції рефінансування за фіксованою ставкою принаймні до початку 2013 року. Водночас Центробанк відмовився від зниження базової ставки, вирішивши, що економіка єврозони наразі не перебуває в настільки поганому стані, щоб вдаватися до цього заходу.

Аналітики також нагадують, що глава ФРС Бен Бернанке у четвер, 7 червня, виступив зі звітом про стан економіки США. Він відзначив зростання ризиків для розвитку американської економіки, в числі яких криза єврозони і податково-бюджетна політика США. Загалом заява глави ФРС відповідала настроям ринку. Зростання підтримали новини про те, що уряд США, можливо, продовжить операцію «Твіст», спрямовану на заміну коротких паперів у портфелі Центробанку на довші.

За словами аналітиків, блок економічної статистики з різних регіонів, що вийшов у п'ятницю, 8 червня, тільки підтвердив брак фундаментальних причин для зростання ринків. Набагато гіршими за прогнози аналітиків виявилися дані про експорт Німеччини, промвиробництво Італії і запаси товарів у США.

Здається, відзначають аналітики, що учасники українського ринку акцій минулого тижня остаточно вирішили вивести його на рівень нового дна, щоб потім, можливо, почати його «повне перезавантаження». Незважаючи на зростання, яке спостерігається на фондових ринках світу, індекс Української біржі минулого тижня втратив 12% і закрився у п'ятницю на позначці 860,8, що відповідає рівням травня 2009 року.