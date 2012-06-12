«Миронівський хлібопродукт» викупив 1% своїх акцій за 13 млн. дол.

ПАТ «Миронівський хлібопродукт», одна з провідних агропромислових компаній в Україні, що спеціалізується на виробництві курятини і вирощуванні зернових культур, придбала 1,170 млн. глобальних депозитарних розписок (ГДР, еквівалентна одній звичайній акції) за ціною 11,13 дол. за одну акцію.

Про це сказано у повідомленні компанії.

Таким чином, сума операції становила близько 13 млн. дол.

«Кількість викуплених ГДР становить приблизно 1% випущених акцій компанії», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

У 2011 році МХП збільшив чистий прибуток до 259 млн. дол., що на 20% перевищило показник 2010 року. Валовий дохід компанії у 2011 році завдяки зростанню продажів курячого м'яса зріс до 1,229 млрд дол. з 944 млн. дол. у 2010 році.

Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 млн. дол. з 325 млн. дол. у 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% з 34% роком раніше.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала у Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн. дол. У даний час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.