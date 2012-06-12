Експерти: активність на ринку ОВДП найближчим часом буде низькою

Активність на первинному ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) найближчим часом буде низькою.

Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

На їхню думку, перелякані недавньою кризою ліквідності і зростанням обмінного курсу, комерційні банки будуть утримуватися від купівлі ОВДП, поки ситуація на ринку не стане зрозумілішою.

Як відзначають аналітики, внаслідок гострого дефіциту ліквідності, що спостерігається на ринку протягом декількох останніх тижнів, учасники ринку державних облігацій відмовилися від купівлі ОВДП на первинному аукціоні Мінфіну у вівторок, 5 червня. При цьому ситуація цілковитого браку попиту на державні цінні папери не спостерігалася на ринку вже декілька місяців.

Аналітики повідомляють, що у четвер, 7 червня, для фінансування дефіциту держбюджету держава залучила 604,3 млн. грн. Судячи з усього, ОВДП були куплені одним із банків з державною формою власності.

За інформацією аналітиків, минулого тижня обсяг торгів корпоративними облігаціями на біржі ПФТС збільшився майже у 5 разів - до 203,9 млн. грн за рахунок розміщення у вівторок облігацій «ВТБ Банку». На Українській фондовій біржі обсяг торгів облігаціями підприємств зменшився до 1,65 млн. грн і становив 1,92% показника попереднього тижня.