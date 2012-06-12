Індекс Української біржі у вівторок підвищився на 3,25%, індекс ПФТС - на 5,74%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 12 червня, підвищився на 3,25% - до 931,87 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 110 млн грн, з них на фондовому ринку - 49,7 млн грн, на терміновому ринку - 60,6 млн грн.

Лідерами підвищення на Українській біржі стали акції "Центренерго" (на 8,15%), Єнакіївського метзаводу (на 6,57%), «Азовсталі» (на 5,41%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 12 червня підвищився на 5,74% - до 356,63 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1 млрд 979 млн грн.