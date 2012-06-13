ФДМУ у серпні виставить на продаж "Центренерго" і "Донбасенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує оголосити у серпні п.р. приватизаційні конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 53,289% державного пакету акцій ПАТ "Центренерго" і 60,773% держпакету акцій ПАТ "Донбасенерго".

Як повідомляє офіційне видання Фонду держмайна "Відомості приватизації", відповідні зміни внесено наказом ФДМУ від 7 червня п.р. у щомісячний пооб'єктний план-графік виставляння на продаж у I-IV кварталах 2012 р.

У ФДМУ також уточнили, що Фонд держмайна оголосить про проведення даних конкурсів тільки після ухвалення відповідного рішення Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, з початку 2012 р. ФДМУ вже провів конкурси з продажу держпакетів акцій двох інших генеруючих компаній - "Західенерго" і "Дніпроенерго". В обох випадках покупцем пакетів було визнано енергохолдинг ДТЕК.

Довідка УНІАН. ПАТ «ГЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», решту 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% – юридичні особи.

ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передано в управління НАК «Енергетична компанія України».