Українські акції на хвилі зовнішнього оптимізму зафіксували сильне зростання - експерти

Українські акції на хвилі зовнішнього оптимізму у вівторок, 12 червня, зафіксували сильне зростання.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, індекс UX під вівторок додав 3,3%, WIG-Ukraine зріс на 3,6%. Лише дві фішки кошика UX знизилися: «Укрсоцбанк» (-1%) і «Укрнафта» (-0,6%). У той же час, сильне зростання «Кернел» (+4%) і «Астарти» (+5%) значно перевищило темпи зростання інших паперів, що входять в індекс українських акцій, які розраховується Варшавською фондовою біржею.

З корпоративних новин аналітики позитивно розцінюють намір «Астарти» побудувати завод з переробки сої. Фінзвітність «Укрсоцбанку» по МСФО виявилася нейтральною.

За інформацією аналітиків, світові фондові індекси у вівторок закрилися зростанням. Зокрема, Stoxx 600 піднявся на 0,6%, S & P 500 - на 1,2%. Акції зросли, незважаючи на зростання доходностей держоблігацій Іспанії та Італії до 6,7% і 6,2% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 12 червня, підвищився на 3,25% - до 931,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 110 млн грн.

Індекс ПФТС зріс на 5,74% - до 356,63 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд 979 млн грн.