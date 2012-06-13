Експерт: сьогодні вранці на ринках акцій переважає помірно негативна динаміка

Сьогодні вранці на ринках акцій переважає помірно негативна динаміка.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Він підкреслив, що під час торгової сесії вівторка, 12 червня, ризикові активи зуміли додати у вартості. «Ключовою новинною подією можна назвати потепління відносин пан'європейських політиків з політиками Німеччини, хоча історія вчить нас, що не варто передчасно радіти жодному з рішень єврочиновників. Тому в даний момент краща стратегія поведінки на ринку в короткостроковому періоді - продовжувати орієнтуватися на технічні фактори», - вважає аналітик.

На його думку, з великою ймовірністю можна припустити, що підсумки сьогоднішньої торгової сесії дозволять зрозуміти, що чекає український ринок акцій в подальшому: формування бази для штурму рівня 1000 пунктів або ж націлювання на ретест локальних мінімумів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 12 червня, підвищився на 3,25% - до 931,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 110 млн грн.

Індекс ПФТС зріс на 5,74% - до 356,63 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд 979 млн грн.