НКЦПФР схвалила положення, що регулює маржинальні операції на фондовому ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила порядок і умови здійснення торговцями цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта, яке має врегулювати маржинальні операції на фондовому ринку.

Як відзначили в прес-службі комісії, відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора 7 червня ц.р.

Даний документ регламентує загальні вимоги до маржинальних операцій, порядок їх здійснення, визначає додаткові умови до договору на брокерське обслуговування, а також регулює граничний рівень маржі, за якого торговець не буде мати права укладати договори або здійснювати угоди через високий ступінь ризику. Учасники ринку тепер будуть зобов'язані надавати дані про маржинальні угоди не лише як інформацію про брокерської діяльності, а будуть виділяти саме такі угоди, надаючи звітність організаторам торгівлі та регулятору.

За словами директора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР Олега Науменка, метою прийняття даного документа є захист прав інвесторів, оскільки схвалений порядок націлений на зменшення ризиків для них під час здійснення маржинальних операцій. "Тепер, згідно з документом, учасники ринку будуть надавати інформацію про такі угоди, тому регулятор зможе контролювати цю сферу", - зазначив він. "Ми розраховуємо, що впровадження цього положення дозволить нам регулювати цей ринковий сегмент», - додав О.Науменко.

Найближчим часом порядок буде оприлюднений на офіційному сайті регулятора, а також узгоджений з профільними міністерствами та відомствами.