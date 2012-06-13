"Українська біржа" виключила акції "Сумиобленерго" з біржового списку
13:16, 13 червня 2012Фондовий ринок
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Котирувальна комісія ПАТ "Українська біржа" прийняла рішення про виключення з біржового списку акцій ПАТ "Сумиобленерго", повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Дане рішення набуває чинності 13 червня ц.р.
Виключення цінних паперів з біржового списку відбувається відповідно до п. 18.21 Правил торгівлі ПАТ "Українська біржа" і в зв'язку з тим, що за останні 60 днів з даними цінними паперами не було укладено жодної угоди.
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