Головою наглядової ради «Метінвесту» призначено Аміра Айсаутова

Головою наглядової ради Групи «Метінвест» призначено Аміра Айсаутова, який обіймає також посаду директора гірничо-металургійного напряму бізнесу компанії СКМ. Про це повідомляється у прес-релізі, опублікованому на сайті «Метінвесту».

Згідно з прес-релізом, до свого призначення головою НР «Метінвесту» А.Айсаутов був членом наглядової ради компанії.

Олег Попов, який раніше очолював наглядову раду «Метінвесту» і є також генеральним директором компанії СКМ, залишиться членом ради.

«Рішення про те, що директори СКМ із розвитку наших ключових бізнесів виконуватимуть функції голів наглядових рад цих бізнесів, ухвалене з двох основних причин. По-перше, це прагнення СКМ зберегти фокус у кожному з основних напрямів бізнесу в портфелі Групи, що значно зріс. І по-друге, створення за останні декілька років сильної команди директорів СКМ. Це дозволить мені як генеральному директорові керівної компанії концентруватися на управлінні загальним портфелем СКМ і зберігати стратегічний фокус Групи», - цитує прес-служба «Метінвесту» слова О.Попова.

На даний момент наглядова рада Групи «Метінвест» складається з 9 членів, 2 з яких є незалежними.

Довідка УНІАН. «Метінвест» — вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських та європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).