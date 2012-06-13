Депутат пропонує випустити ОВДП для погашення боргів з різниці в тарифах на тепло

Народний депутат Владислав Лук’янов (Партія регіонів) пропонує випустити облігації внутрішньої державної позики на 6 млрд грн для погашення заборгованості за різницею в тарифах на тепло перед теплопостачальними підприємствами.Про це йдеться в законопроекті №10575 «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо джерел субвенції для погашення різниці в тарифах на теплову енергію), внесений до парламенту 7 червня ц.р.

Законопроектом пропонується джерелом фінансування заборгованості з різниці в тарифах перед теплопостачальними підприємствами визначити випуск ОВДП з подальшим використанням коштів, залучених під час викупу, для фінансування субвенцій місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на теплову енергію, яка вироблялася, транспортувалася і постачалася населенню, котра виникла у зв'язку з невідповідністю фактичній вартості теплової енергії тарифам, які затверджувалися і/або узгоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування з подальшим цільовим використанням цих коштів для погашення заборгованості підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України».

Законопроектом планується надати право Кабінету міністрів України здійснити випуск ОВДП на суму 6 млрд грн з подальшим зарахуванням коштів від викупу облігацій до спеціального фонду і спрямуванням на фінансування субвенції для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію.

Облігації внутрішньої державної позики підлягають обов'язковому викупу Національним банком України, зокрема за рахунок кредитів відповідного призначення міжнародних фінансових організацій, за зверненням щодо їх викупу, і погашаються за рахунок позитивної різниці між сумою кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України, починаючи з 2012 року.