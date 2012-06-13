Український фондовий ринок у середу закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 червня, знизився на 0,58% - до 926,47 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 98,4 млн грн, із них на фондовому ринку - 30 млн грн, на терміновому ринку - 68 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції "Донбасенерго" (на 3,37%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 13 червня підвищився на 2,98% - до 367,25 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1 млрд 775 млн грн, з них на ОВДП припало 1 млрд 774 млн грн, на акції - 1 млн грн.