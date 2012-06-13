Мінфін виплатив 2,57 млрд грн за ОВДП

Міністерство фінансів України 13 червня своєчасно й у повному обсязі здійснило найбільшу виплату на 2,570 млрд грн із погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у червні 2012 року.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

За даними групи «Інвестиційний капітал України», чергова виплата за ОВДП має відбутися наступного тижня в обсязі 1,169 млрд грн.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, станом на 12 червня 2012 року в обігу було ОВДП на суму 178,344 млрд грн, із яких 86,662 млрд грн - в портфелі Нацбанку.