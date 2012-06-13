Торги на Українській біржі в середу проходили у мінливому ключі - експерт

Торги на Українській біржі в середу, 13 червня, проходили у мінливому ключі.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

За його словами, «стартувавши впевненим зростанням, індекс Української біржі до середини дня розгубив ранкові досягнення та вийшов у негативну зону". На старті підтримку покупцям надала позитивна макростатистичних звітність із Європи. Зокрема, інвестори позитивно зустріли дані про уповільнення інфляції в Німеччині та Франції, а також той факт, що промислове виробництво в єврозоні за квітень знизилося менше очікувань.

Як підкреслив С.Белясов, «у середині дня ситуація на ринку змінилася в протилежну сторону». Інвесторів розчарували підсумки аукціону з розміщення боргових паперів італійського уряду, бо середньозважена дохідність розміщення збільшилася до 3,97% з 2,43% за підсумками попереднього аукціону. Зростання вартості запозичень підсилило побоювання інвесторів щодо подальшого розвитку боргової кризи в єврозоні.

Аналітик додав, що надалі ситуацію погіршили новини з-за океану. Зокрема, сплеск продажів спровокувала статистика з роздрібних продажів в США. Незважаючи на те, що травневий показник співпав із очікуваннями учасників торгів, квітневі дані були переглянуті в бік погіршення.

За інформацією С.Белясова, найбільшим падінням котирувань відзначилися акції «Донбасенерго» (-3,37%), «Укрсоцбанку» (-3,34%), Алчевського меткомбінату (-2,80%). Водночас, зростанням завершився день для паперів «Центренерго» (+1,75%) на тлі новин про майбутню приватизацію, Єнакіївського метзаводу (+1,56%), «Укрнафти» (+1,25%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 червня, знизився на 0,58% - до 926,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 98,4 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 2,98% - до 367,25 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд 775 млн грн.