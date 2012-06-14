«Трійка Діалог Україна» закриває напрям інтернет-трейдингу

Інвестиційна компанія "Трійка Діалог Україна" закриває свій напрям інтернет-трейдингу у зв'язку з істотним зниженням інтересу фізосіб до торгівлі цінними паперами в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії з посиланням на керівного директора "Трійка Діалог Україна" Артемія Єршова.

Як відзначили в компанії, зниженням інтересу фізосіб до торгівлі цінними паперами відбувається на тлі погіршення ліквідності фондового ринку.

"Трійка Діалог Україна" планує надалі концентруватися на інвестиційно-банківських, біржових торгових операціях для інституційних клієнтів, послугах з управління активами.

На думку учасників ринку, ринок інтернет-трейдингу в Україні на даний час залишається доволі невеликим. За їхніми оцінками, кількість фізосіб, які реально займаються інтернет-трейдингом, не перевищує 2 тисяч.