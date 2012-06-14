Український фондовий ринок у четвер знову закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 14 червня, знизився на 0,08% - до 925,73 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 70 млн грн, із них на фондовому ринку - 25 млн грн, на терміновому ринку - 44,9 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 14 червня підвищився на 0,38% - до 368,66 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 893,6 млн грн.