"Українська біржа" перенесла старт торгів через технічні проблеми

"Українська біржа" перенесла старт торгів у п'ятницю, 15 червня, через технічні проблеми, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

"У зв'язку з технічними проблемами, що виникли в мережі "Гігатранс", багато учасників торгів не мають можливості підключитися до торгових систем ПАТ "Українська біржа". Старт торгів переноситься", - йдеться у повідомленні біржі.

Нагадаємо, індекс "Української біржі" за підсумками торгів у четвер, 14 червня, знизився на 0,08% - до 925,73 пункту.

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" склав 70 млн грн, із них на фондовому ринку - 25 млн грн, на терміновому ринку - 44,9 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 14 червня підвищився на 0,38% - до 368,66 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 893,6 млн грн.