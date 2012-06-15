Українська агрокомпанія IMC має намір випустити облігації на 200 млн. грн

Варшава. Українська агропромислова компанія Industrial Milk Company (IMC) планує випустити дворічні номіновані в гривні облігації на суму до 200 млн. гривень.

Згідно з повідомленням IMС на Варшавській фондовій біржі, компанія хоче залучити кошти під 14% річних і має намір виплачувати купон щокварталу.

Випуск облігацій в українській Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку зареєструвала одна з залежних від IMС компаній - Burat-Agro LLC 13 червня п.р.

Погашення облігацій заплановане на 26 червня 2014 р.

Одержані від продажу цінних паперів кошти компанія має намір спрямувати на свій подальший розвиток.

Як повідомляв УНІАН, Industrial Milk Company, яка дебютувала на Варшавському фондовому ринку минулого року, в першому кварталі поточного року скоротила чистий прибуток на 9% - до 94 тис. доларів після його збільшення минулого року на 17% - до 17,3 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році компанія на початок поточного року орендувала близько 60 тис. га землі в Полтавській, Чернігівській і Сумській областях, а також володіла сховищами потужністю 172 тис. тонн.

За даними на початок червня п.р. 68,2% акцій IMC належало Agrovalley Limited, 5,1% - польській Amplico PTE, інші - free float.