«Українська біржа» перенесла старт торгів через технічні проблеми

"Українська біржа" перенесла старт сьогоднішніх торгів через технічні проблеми, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

"У зв'язку з технічними проблемами, що виникли в мережі "Гігатранс", чимало учасників торгів не мають можливості підключитися до торгових систем ПАТ "Українська біржа". Старт торгів переноситься", - сказано у повідомленні біржі.

Згодом у прес-службі біржі повідомили, що старт торгів на "Українській біржі" відбувся об 11:30.