Мінфін залучив понад 2 млрд грн в травні тільки за рахунок неринкових розміщень ОВДП - експерти

Міністерство фінансів України в травні залучило до держбюджету понад 2 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), чого вдалося досягти виключно за рахунок неринкових розміщень, вважають аналітики «ІНГ Банк Україна».

У банку нагадали, що на вчорашньому аукціоні Мінфіну в результаті розміщення 7-річних облігацій вдалося залучити 500 млн грн, задовольнивши лише єдину заявку. При цьому на покупку інших облігацій, зокрема, гривневих паперів терміном обігу 12 міс., 3 і 5 років, заявок подано не було.

«Результати вчорашнього аукціону були досить очікуваними, оскільки в поточних ринкових умовах формування ринкового попиту малоймовірно. З початку місяця міністерство залучило з аукціонів 2,1 млрд грн виключно за рахунок неринкових розміщень, а обсяг ринкового попиту склав лише 2,5 млн грн», - кажуть в банку.

На думку аналітиків "ІНГ Банк Україна», в короткостроковій перспективі ситуація на аукціонах не зміниться суттєво, тому що ймовірність відновлення ринкового попиту залишається низькою.

Наступний аукціон заплановано на середу, 20 червня, (перенесений з вівторка через вихідний день в органах державної влади) - уряд запропонує гривневі облігації терміном обігу 12 міс., 2, 5, і 7 років, 3-річні індексовані облігації, а також доларові ОВДП терміновістю 2 і 3 роки.