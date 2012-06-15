Янукович підписав закон про діяльність інститутів спільного інвестування

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до статті 4 Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» щодо захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 24 травня.

Закон передбачає, що строковий інститут спільного інвестування (ІСІ) створюється на встановлений у регламенті ІСІ певний строк, після закінчення якого зазначений ІСІ припиняється, якщо не прийнято рішення про подовження строку діяльності такого ІСІ.

Подовження строку діяльності строкового ІСІ здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів корпоративного ІСІ або наглядової ради пайового ІСІ, а в разі її відсутності - уповноваженого органу компанії з управління активами такого ІСІ.

У разі прийняття зазначеного рішення корпоративний ІСІ зобов’язаний здійснити викуп акцій цього ІСІ в акціонерів, які голосували проти прийняття такого рішення чи не брали участі у голосуванні щодо нього та вимагають викуп належних їм акцій, а компанія з управління активами пайового ІСІ зобов’язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього ІСІ в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням та вимагають викуп належних їм інвестиційних сертифікатів. Такі акціонери корпоративного ІСІ та учасники пайового ІСІ мають право вимагати викуп у них цінних паперів ІСІ у кількості, що не перевищує кількість цінних паперів, власниками яких вони були на день прийняття рішення про подовження строку діяльності ІСІ. Порядок обов'язкового викупу цінних паперів ІСІ встановлюється комісією.

Подовження строку діяльності строкового ІСІ здійснюється в порядку, встановленому комісією. Строк, на який подовжується діяльність строкового ІСІ згідно з прийнятим рішенням, не може перевищувати строк діяльності такого ІСІ, встановлений у його регламенті. Кількість рішень про подовження строку діяльності строкового ІСІ не обмежується.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.