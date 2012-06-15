Індекс Української біржі у п'ятницю виріс на 3,28%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 15 червня, підвищився на 3,28% - до 956,05 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 81,6 млн грн, із них на фондовому ринку - 42 млн грн, на терміновому ринку - 39,5 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 15 червня знизився на 0,26% - до 367,70 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 111,8 млн грн, із них на ОВДП припало 109,6 млн грн, на облігації підприємств - 1,3 млн грн, на акції - 0,8 млн грн.