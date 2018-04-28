Несистемне падіння на тлі системної кризи

Обвал українського фондового ринку став приводом для низки песимістичних прогнозів. При цьому чимало експертів пояснюють значне падіння вітчизняних акцій переважно внутрішніми чинниками, а не поганими обставинами ззовні. Проте боргова криза, яка шириться просторами Європи, вже точно не могла додати позитиву й нашому ринку.

Водночас світові біржі повелися не так однозначно, як українські. Причиною цього, ймовірно, є «звичка до поганих новин». Західні інвестори настільки втомилися від очікування економічної катастрофи в Греції, Іспанії і т.д., що давно виробили імунітет до негативу. Для хорошого гравця немає поганої погоди – правило, яке стало ще актуальнішим на розвинених ринках.

Український же фондовий ринок поки що важко порівнювати зі світовими. Надзвичайно низька ліквідність, недосконале законодавство, непередбачувані правила гри на біржах, у приватизації, в економіці загалом не сприяють його прозорості і, як наслідок, особливому інтересу великих інвесторів до купівлі цінних паперів.

Однак вітчизняний ринок, всупереч убивчим прогнозам, не «наказав довго жити», а, навпаки, продемонстрував здатність виживати у скрутних умовах.

Як повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», український індекс UX за підсумками тижня з 4 по 8 червня впав на 12%. Водночас за підсумками сесії у п'ятницю, 8 червня, UX додав 3,9%, зафіксувавши найзначніше зростання у поточному році. Більшість фішок індексного кошика Української біржі зросли від 5% до 8%. При цьому провідні фондові індекси світу у п'ятницю, 8 червня, закрилися різноспрямовано: Stoxx 600 знизився на 0,3%, S&P 500 зріс на 0,8%.

На думку аналітиків ІГ «АРТ КАПІТАЛ», незважаючи на сильну перепроданість вітчизняних акцій, такий відскок виглядає більше як закриття коротких позицій, ніж як розворот ринку. Поки не стабілізується політична ситуація в Греції, ризики розростання боргової кризи на Іспанію та Італію і, відповідно, уповільнення української економіки залишаються високими.

У свою чергу, наголосив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко, «чутки про передчасну кончину українського ринку акцій виявилися перебільшеними, хоча він і пережив складний тиждень. Всупереч побоюванням, динаміка індексу UX не втратила ринкової природи, і після перших ознак початку капітуляції в середу, 6 червня, вже до п'ятниці ринок зумів розвернутися вгору, піднявшись на 14% вище за локальний мінімум. Також завдяки щасливому збігу саме в ці вихідні європейським чиновникам вдалося виявити чудеса конструктивності і домовитися про виділення допомоги банківському сектору Іспанії. Звичайно, ринки ще чекає неминуче розчарування через неоптимальну схему надання допомоги, але можна вважати, що гостроту проблеми знято».

Проте фінансова криза в Іспанії ще довго чинитиме негативний вплив на фондові ринки. Причому є вагомі причини стверджувати, що це саме криза, а не тимчасові труднощі. Подібні проблеми в Греції, а згодом поширення їх на інші держави свідчать, на жаль, про системну кризу в Європі, як би не хотілося оптимістам спростувати такий погляд на речі.

Так, за словами аналітиків ІГ «АРТ КАПІТАЛ», оптимізм інвесторів стосовно порятунку банківського сектора Іспанії швидко вичерпався у понеділок, 11 червня, незважаючи на відкриття індексу Stoxx 600 зростанням більш ніж на 2%. У результаті Stoxx 600 цього дня закрився без змін, тоді як S&P 500 знизився на 1,3%. Проблема полягає в тому, що 100 млрд євро, які підуть на порятунок іспанських банків, тим самим збільшать і без того високий держборг країни – до 95% ВВП у 2020 році.

Як відзначають аналітики, український ринок 11 червня відкрився зростанням більш ніж на 11%. «Мотор Січ» (+5,6%) і «Центренерго» (+3,5%) на відкритті Української біржі демонстрували зростання на 16%. Вже після падіння європейських індексів UX розгубив частина оптимізму, проте закрився вражаючим зростанням на 4,9%.

Аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) також поки що не схильні до оптимістичної оцінки поточних подій. Вони повідомляють, що більшість провідних фондових майданчиків світу закінчили тиждень з 4 по 8 червня невеликим зростанням. На їхню думку, «зростання після декількох тижнів падіння, можливо, дало невеликий перепочинок інвесторам, але всім зрозуміло, що ні про який злам негативної тенденції не може бути й мови, оскільки зростання відбувалося не так на тлі хороших новин, як на тлі браку поганих».

Варто нагадати, що на початку місяця керівники фінансових регуляторів Європи і США зробили низку заяв, з яких випливає, що ризики для економіки зараз дуже значні, проте її становище наразі контрольоване і приводу для паніки немає.

Аналітики ПУМБ відзначають, що державні діячі ЄС і США дали оцінку стану і перспектив розвитку економіки. В ході прес-конференції після засідання ЄЦБ 6 червня глава центробанку Маріо Драгі сказав про збільшення ризиків для економічного прогнозу єврозони. У світлі збільшених ризиків ЄЦБ ухвалив рішення продовжувати операції рефінансування за фіксованою ставкою принаймні до початку 2013 року. Водночас центробанк відмовився від зниження базової ставки, вирішивши, що економіка єврозони поки що не перебуває в настільки поганому стані, щоб вдаватися до цього заходу.

Аналітики також нагадують, що глава ФРС Бен Бернанке 7 червня відзвітував про стан економіки США. Він відзначив зростання ризиків для розвитку американської економіки, в числі яких криза єврозони і податково-бюджетна політика США. Загалом заява глави ФРС відповідала настроям ринку. Зростання підтримали новини про те, що уряд США, можливо, продовжить операцію «Твіст», спрямовану на заміну коротких паперів у портфелі центробанку на довші.

Проте не слід забувати, що, крім дій і прогнозів керівництва фінрегуляторів, є ще й факти, тобто статистика.

За словами аналітиків ПУМБ, блок економічної статистики з різних регіонів, який вийшов, зокрема, 8 червня, тільки підтвердив брак фундаментальних причин для зростання ринків. Набагато гіршими за прогнози аналітиків виявилися дані щодо експорту Німеччини, промвиробництва Італії і запасів товарів у США.

Повернімося до українського ринку цінних паперів. Тривалий період обвалу, як уже мовилося вище, дуже спантеличив гравців. Крім того, деякі великі гравці взагалі пішли з окремих сегментів ринку, які недавно вважалися вельми перспективними. Зокрема, інвестиційна компанія «Трійка Діалог Україна» оголосила, що закриває свій напрям інтернет-трейдингу у зв'язку з істотним зниженням інтересу фізосіб до торгівлі цінними паперами в Україні, яке відбувається на тлі погіршення ліквідності фондового ринку. Причому цей сегмент ринку раніше позиціонувався біржами як вельми перспективний.

Проте все виявилося не так погано, як передбачалося, і подальше значне зростання вітчизняних індексів це підтвердило. Так, на думку аналітиків ПУМБ, «учасники українського ринку остаточно вирішили вивести його на рівень нового дна, щоб потім, можливо, почати повне перезавантаження».

Додамо, що, окрім «перезавантаження» ринку, зараз відбувається і його «переформатування». Наприклад, «Трійка Діалог Україна» пішла з одного сегменту і зосередилася на інших.

Президент саморегульованої організації «Асоціація «Українські фондові торговці» Марія Єремєєва вважає, що український фондовий ринок сьогодні перебуває у стадії трансформації інвестиційних пріоритетів. За її словами, у даний час більш затребувані «максимально надійні боргові інструменти» - насамперед державні, вартість яких більш прогнозована і меншою мірою залежить від внутрішніх та зовнішніх кризових явищ. Крім того, пожвавився і розширився строковий ринок.

На думку М.Єремєєвої, «така тенденція говорить про високий інтерес учасників ринку до фінансових інструментів, які суміщають у собі як спекулятивний потенціал, так і можливості хеджування ризиків».

Як бачимо, перспективи у вітчизняного ринку є, адже навіть сама можливість зміни пріоритетів серед інвесторів свідчить про наявність таких перспектив. Тому логічно, що понижувальний тренд остаточно не запанував на наших біржах. Те саме стосується і зарубіжних ринків. Майбутнє світової економіки вельми туманне, в Україні ситуація також складна. Як наслідок, біржі й далі будуть надзвичайно волатильними, і про домінування якогось тренду говорити не доводиться.

Проте хід подій кардинально змінити знову може Греція. Як вважають аналітики ПУМБ, парламентські вибори у неділю, 17 червня, можливо, не тільки визначать долю Греції у рамках європейського співтовариства, але й вплинуть на формування політики допомоги іншим європейським країнам-боржникам.

Отже, найближчими днями можна чекати подій, які проллють світло на майбутнє євровалюти і, можливо, самого ЄС. Фондові ринки завмерли у передчутті.

Володимир Оранський (УНІАН)