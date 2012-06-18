Корекція на фондових ринках може відбутися швидше, ніж очікується - експерт

Корекція на фондових ринках може відбутися швидше, ніж багато хто сподівається.

Так прокоментував агентству УНІАН ситуацію, що склалася на біржах, аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

На його думку, «поточна ситуація мало чим відрізняється від подій тижневої давності. Вибори в Греції відбулися і, як слід було чекати, нічого надприродного не принесли».

Як відзначив П.Ільяшенко, званий блок «за європейські угоди» є реальний шанс створити уряд, який тішить інвесторів в більшості країн. Щоправда, не варто при цьому забувати, що самі по собі результати виборів не відрізняються від попередніх. Значить, результативність політичних переговорів залежить від бажання гравців іти на компроміс.

«Як правило, у таких обставинах не варто чекати швидкого прогресу в переговорах, а це означає, що ринку ще належить переживати негативні емоції», - вважає аналітик.

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