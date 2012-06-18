Індекс UX за минулий тиждень додав 11% - експерти

Індекс UX за підсумками минулого тижня додав 11%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, український індекс UX і варшавський WIG-Ukraine зросли у п'ятницю, 15 червня, на 3,3% і 2,15% відповідно. Акції на Українській біржі підвищувалися слідом за зростанням європейських індексів (+1%) на очікуваннях запуску центробанками Європи і США програм зі стимулювання економіки. Крім того, НКРЕ вкотре підвищила тарифи на електроенергію для тих, хто споживає понад 800 кВт/год на місяць, що є позитивним для енергокомпаній.

Аналітики відзначають, що, згідно з попереднім підрахунком голосів, на виборах у Греції перемогла партія «Нова Демократія» (30%), тоді як її опонент, Syriza, яка виступає за перегляд домовленостей з «трійкою», набрала 27%. «Нова Демократія» тепер має право почати переговори з іншими партіями щодо формування уряду. На цій новині євро зміцнився на 0,5%, а фондові індекси в Азії відкрилися значним зростанням.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 15 червня, підвищився на 3,28% – до 956,05 пункта. Загальний обсяг торгів становив 81,6 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,26% – до 367,70 пункта. Загальний обсяг торгів становив 111,8 млн. грн.

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