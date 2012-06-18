Український фондовий ринок залишається волатильним на тлі новин з Греції

На українському фондовому ринку сьогодні, 18 червня, спостерігається волатильність на тлі позитивних новин з Греції.

Як повідомляє сайт "Української біржі", індекс UX станом на 11:46 знизився на 0,24% - до 953,80 пункта, проте до 12:02 підвищився на 0,44% - до 960,29 пункта.

Європейський фондовий ринок значною мірою розгубив свій первинний оптимізм. Британський індекс FTSE 100 станом на 11:35 за київським часом знизився на 0,16% - до 5469,94 пункта, німецький DAX підвищився на 0,37% - до 6252,59 пункта.

Перемога проєвропейської партії в ході недільного голосування у Греції запобігла виходу країни з єврозони, на що світові фондові ринки відповіли спочатку підвищенням котирувань.