Fitch підвищило рейтинг "Інтерпайпу". Прогноз - "стабільний"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолтц емітента найбільшого українського виробника труб і залізничних коліс компанії "Інтерпайп" з "RD" (обмежений дефолт) до "B-". Прогноз рейтингу "стабільний".

Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Fitch.

Згідно з наданою інформацією, агентство також присвоїло рейтинг забезпеченого боргу "RR4" єврооблігаціям "Інтерпайпу" з погашенням у 2017 році, при цьому відкликавши чинний рейтинг незабезпеченого боргу "C".

"Такі рейтингові дії слідують за завершенням переговорів про реструктуризацію боргу з банками-утримувачами облігацій, які стартували після допущеного компанією дефолту за платежами в грудні 2009 року", – сказано у повідомленні Fitch.

Агентство відзначає, що "Інтерпайп" є життєздатним бізнесом, зокрема, завдяки хорошим ринковим позиціям у ключових сегментах безшовних труб і залізничних коліс.

Довідка УНІАН. Групу "Інтерпайп", яка об'єднує три великі українські трубні заводи, – "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб" і "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", контролює український бізнесмен Віктор Пінчук. Група продає понад 64% продукції на ринки 80 країн, включно з Росією і США.

Фінансові проблеми "Інтерпайпу" загострилися у 2009 році у зв'язку з поглибленням фінансової кризи. Восени 2010 року група заручилася згодою утримувачів своїх євробондів на 200 мільйонів доларів відтермінувати їх погашення з серпня 2010 року до 2017 року зі збільшенням розміру купона до 10,25% з 8,75%.

Згодом група також досягла принципової домовленості про реструктуризацію своїх банківських боргів.