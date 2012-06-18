Індекс Української біржі в понеділок знизився на 0,80%, індекс ПФТС - на 0,31%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 18 червня, знизився на 0,80% - до 948,42 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 116,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 55 млн грн, на терміновому ринку - 61,8 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 18 червня знизився на 0,31% - до 366,56 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1 млрд 707,5 млн грн.