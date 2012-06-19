«Газпром» планує 9 липня розпочати road show єврооблігацій, номінованих в євро або в доларах, повідомило агентству «Прайм» джерело в банківських колах.

За даними джерела, організаторами зустрічей з інвесторами і можливого випуску євробондів призначені JP Morgan, Credit Agricole і Газпромбанк.

«Обсяг випуску та умови розміщення залежатимуть від ситуації на ринку», - сказав співрозмовник агентства.

Як писали ЗМІ, «Газпром» може в липні розмістити євробонди на загальну суму $ 2 млрд.

У березні заступник голови правління - начальник фінансово-економічного департаменту "Газпрому" Андрій Круглов повідомляв журналістам, що «Газпром» розраховує в 2012 році виконати традиційну програму запозичень і залучити із зовнішніх ринків капіталу 90 млрд рублів, або майже $ 3 млрд. При цьому компанія не планувала виходити на ринок у першому півріччі, пише «Газета.Ru».