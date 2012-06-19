Фонд держмайна продав «Ніжинсільмаш» за 7,99 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) на відкритому аукціоні 19 червня продав 99,996% акцій виробника сільгосптехніки ПАТ «Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування», йдеться в повідомленні ФДМУ.

Згідно з повідомленням, у конкурсі взяли участь ТОВ «Укравтозапчастина» і ТОВ «Черкаситехномаш». Переможцем конкурсу стало ТОВ «Укравтозапчастина».

Ціна продажу склала 7,99 млн грн, при початковій вартості – 7,9 млн грн.

Також повідомляється, що, згідно з умовами конкурсу, його переможець зобов'язаний погасити прострочену кредиторську заборгованість ВАТ «Ніжинсільмаш», зокрема, перед бюджетом - 0,4 млн грн, зі страхування – 0,87 млн грн.

У ФДМУ також нагадали, що раніше акції ПАТ «Ніжинсільмаш» вже виставлялися на продаж, але так і не були продані.

Довідка УНІАН. «Ніжинсільмаш» створений 10 вересня 1926 в місті Ніжині на базі механічних майстерень з виготовлення возів. У 1928 році механічні майстерні були перейменовані в Ніжинський обозний завод.

У травні 1959 року обозний завод був перейменований у Ніжинський машинобудівний завод. У 1970 році завод перейменовано в завод сільськогосподарського машинобудування «Ніжинсільмаш».

ТОВ «Укравтозапчастина» засновано в 1995 році, є великим гравцем на ринку тракторів, сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, мототехніки, запасних частин, акумуляторів, шин, дисків, мастильних, експлуатаційних та ремонтних матеріалів.

Товарний каталог підприємства нараховує понад 42 000 найменувань. З провідними виробниками Росії, Білорусі, Чехії, Китаю, Індії діють близько 50 дилерських договорів поставки до України товарів оригінального виробництва.