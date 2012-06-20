У липні планується виставити на продаж 16 міськ- і облгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в липні 2012 р. оголосити про проведення конкурсів з продажу держпакетів 16 газорозподільних і газопостачальних підприємств (міськ- і облгазів).

Про це йдеться в затверджених змінах до плану-графіка продажу в 2012 р. пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних компаній, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 20 червня ц.р.

Планується, що будуть проведені приватизаційні конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів.

Зокрема, в липні ц.р. планується виставити на продаж держпакети акцій ПАТ "Тисменицягаз" (26%), ПАТ "Вінницягаз" (22,06 %), ПАТ "Волиньгаз" (23,42%), ПАт "Дніпропетровськгаз" (26%), ПАТ "Запоріжгаз" (25%), ПАТ "Кримгаз" (23,99%), ПАТ "Кременчукгаз" (26%), ПАТ "Полтавагаз" (26%), ПАТ "Сумигаз" (25,79%), ПАТ "Севастопольгаз" (25%), ПАТ "Луганськгаз" (26%), ПАТ "Гадячгаз" (26%), ПАТ "Лубнигаз" (26%), ПАТ "Бережанигаз" (26,04%).

У серпні планується оголосити конкурси з продажу держпакетів ПАТ "Чернівцігаз" (20,39%), ПАТ "Житомиргаз" (15,86%), ПАТ "Херсонгаз" (20,83%), ПАТ "Харківміськгаз" (9,91%).

У вересні ФДМУ планує оголосити конкурси з продажу ще 22 держпакетів міськ- і облгазів - ПАТ "Київоблгаз" (8,24%), ВАТ "Одесагаз" (4,97%), ПрАТ "Макіївкагаз" (1,62%), ПАТ "Харківміськгаз" (17,7%), ПАТ "Рівнегаз" (7,6%), ПАТ "Закарпаттягаз" (6,34%), ПАТ "Львівгаз" (2,55%), ПАТ "Чернігівгаз" (13,25%), ПАТ "Бучачгаз" (3,87%), ПАТ "Тернопільгаз" (0,71%), ПАТ "Тернопільгоргаз" (4,96%), ПАТ "Дніпрогаз" (1,2%), ПАТ "Хмельницькгаз" (1%), ПАТ "Борщівгаз" (4,11%), ПАТ "Гусятингаз" (7,38%), ПАТ "Заліщикигаз" (1,51%), ПАТ "Збаражгаз" (7,59%), ПАТ "Монастиріськгаз" (5,99%), ПАТ "Підволочиськгаз" (1,98%), ПАТ "Криворіжгаз" (7,01%), ПАТ "Чортківгаз" (2,7%), ПАТ "Зборівгаз" (10,97%).

Всього в липні-вересні ц.р. планується виставити на продаж держпакети акцій 42 міськ- і облгазів.