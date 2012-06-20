ФДМУ виставив на продаж Гайворонський тепловозоремонтний завод

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 100% державного пакета акцій ПАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод", повідомляє офіційно видання ФДМУ від 20 червня. Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 14 млн. 63 тис. грн. Конкурс з продажу акцій заводу відбудеться через 50 днів після публікації цього повідомлення. Довідка УНІАН. ПАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод" (м. Гайворон, Кіровоградська обл.) займається ремонтом і модернізацією частин, вузлів до локомотивів, машинобудівної продукції. Збиток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. становив 257 тис. грн, кредиторська заборгованість - 3 млн. грн, дебіторська - 3,2 млн. грн, вартість активів - 15,6 млн. грн.

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