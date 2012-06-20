Іпотечна компанія "Аркада-фонд" планує розмістити облігації на 300 млн. грн

ТОВ "Іпотечна компанія «Аркада-фонд» (Київ) ухвалила рішення про розміщення процентних іменних облігацій серії "АА" на 300 млн. грн.

Про це мовиться у повідомленні компанії, розміщеному в загальнодоступній базі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Таке рішення було ухвалене на зборах власників компанії 19 червня п.р.

Дата початку розміщення - 23 серпня п.р., закінчення - 22 серпня 2013 р.

Розміщення планується здійснити на фондовій біржі ПФТС.

Залучені кошти планується спрямувати на розвиток операцій факторингу, зокрема придбання права вимоги за кредитами, забезпеченої заставою нерухомості, на придбання боргових зобов'язань і цінних паперів тощо.

Довідка УНІАН. Засновником ТОВ "Іпотечна компанія "Аркада-фонд" є банк "Аркада" (Київ).

Банк «Аркада» створений у 1993 році.

За даними банку, на 1 жовтня 2011 року його акціями володіли: ТОВ «Компанія розвитку будівництва», пряма участь – 49,3870%; ТОВ «Фірма «Девелопер», пряма участь – 13,7202%, опосередкована – 49,3870%; Костянтин ПОЛИВОДА, пряма участь – 0,0284%, опосередкована – 69,1955%; Володимир ПОЛЯЧЕНКО, опосередкована участь – 69,1955%.