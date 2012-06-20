Європарламент проголосував за обмеження можливостей рейтингових агентств

Європейський арламент у вівторок схвалив обмеження діяльності рейтингових агентств у плані суверенних рейтингів.

Обмеження передбачають, перш за все, лише дві або три дати на рік для публікації рейтингових оцінок. Можливість публікації оцінок в інший час буде розглядатися європейським регулятором ринку цінних паперів, повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на агентство Bloomberg.

Крім того, європейські законодавці частково відкинули пропозицію Єврокомісії, яка змушує компанії чергувати рейтингові агентства, що оцінюють їх облігації.

Нагадаємо, в 2011 році Єврокомісія запропонувала ввести правило чергування рейтингових агентств на тлі інформації про те, що саме рейтингові рішення посилили європейську кризу. Ротація агентств, на думку ЄК, призвела б до збільшення конкуренції і вирішила проблему конфлікту інтересів. Зокрема, пропозиція ЄК передбачала, що компанії будуть чергувати рейтингові агентства, які оцінюють їх кредитоспроможність, кожні три роки.

Проте комітет з питань економічної і монетарної політики Європарламенту схвалив введення цього правила лише в разі сек'юритизованих активів компаній та інших структурних інструментів.

Крім того, зміна рейтингових агентств у цих випадках повинна відбуватися кожні п'ять років.

Правило також не буде поширюватися на емітентів, які користуються послугами двох і більше агентств.

Як відомо, із середини 2011 року і донині члени Великої рейтингової трійки — Standard & Poor's, Fitch Ratings і Moody's Investors Servises по черзі знижували рейтинги європейських банків і суверенні рейтинги країн-учасниць валютного союзу. Зокрема, 15 червня Moody's в цілому знизило рейтингові оцінки десяти банкам із чотирьох країн єврозони.