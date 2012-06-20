Індекс Української біржі в середу підвищився на 3,03%, індекс ПФТС знизився на 0,65%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 20 червня, підвищився на 3,03% - до 971,85 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 94,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 41 млн грн, на терміновому ринку - 53 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Азовсталі" (на 7,76%), Авдіївського коксохіму (на 3,97%), "Центренерго" (на 3,52%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 20 червня знизився на 0,65% - до 363,31 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 108 млн грн.